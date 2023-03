Gatto trafitto da una freccia a Valgreghentino: è caccia all’arciere

Carabinieri

Lecco - Ha perso un occhio e probabilmente anche una delle sue proverbiali sette vite, ma è miracolosamente salvo il gattino Alduino. L’animale è stato trafitto da un dardo. È successo a Valgreghentino.

Chi abbia scoccato la freccia non si sa, almeno per ora, ma purtroppo per il gatto aveva buona mira: con la scocca gli ha infatti trapassato il bulbo oculare, l’orbita, il palato e parte della gola. Il gatto, gravemente ferito dalla freccia, è lo stesso riuscito a trascinarsi a casa, fino in giardino, a miagolare e a chiedere aiuto ai suoi proprietari. Per loro è stato uno choc: non riuscivano a credere né che qualcuno potesse ridurre così un animale, né che Alduino non fosse morto.

Lo hanno subito portato dal loro veterinario di fiducia, il dottor Giovanbattista Fornari di Calolziocorte, che ha operato d’urgenza la bestiola. Il veterinario è riuscito a estratte il dardo, senza ledere organi vitali, e a salvare Alduino contro ogni pronostico. Mentre il micio è in convalescenza, i carabinieri sono al lavoro per provare a rintracciare il colpevole che in paese non ha esitato a scagliare una freccia potenzialmente letale contro un animale domestico.