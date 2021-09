Garlate (Lecco), 13 settembre 2021 – Il coronavirus è tornato ad uccidere in provincia di Lecco. La vittima della pandemia è Michele Di Dino, appuntato dei carabinieri di 90 anni in congedo al 1984. Abitava a Garlate. Soffriva di diversi problemi di salute legati all'incedere dell'età e il Covid gli è risultato fatale. Era dal 18 agosto che nel Lecchese non si registravano morti per Covid. Sono così saliti a 958 i lecchesi deceduti per il coronavirus, quasi 26mila i contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, pari al 7,6% della popolazione, con una incidenza di mortalità sugli ammalati di poco inferiore al 4%.

La provincia di Lecco resta comunque la “più vaccinata” di tutta la Lombardia: quasi il 90% dei lecchesi ha ricevuto almeno la prima dose, poco meno dell'80% anche la seconda dose e ha completato quindi il ciclo vaccinale, almeno fino ad ora in attesa dell'eventuale terza dose, In alcuni paesi come ad esempio Parlasco praticamente tutti si sono sottoposti alla vaccinazione: l'hanno ricevuta in 120 su 121 e a 99 è stata somministrata anche la seconda dose.