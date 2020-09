Nibionno (Lecco), 12 settembre 2020 - Sgommate, derapate e burnout sulla Briantea tra due ali di centinaia di giovani ammassati l'uno all'altro senza indossare nemmeno la mascherina. E' successo nella notte tra venerdì e sabato a Nibionno, lungo la Sp 342 Como – Bergamo, dove un ritrovo privato di appassionati di tuning, cioè di auto elaborate e modificate, è degenerato trasformandosi in un raduno clandestino.

Una quarantina di piloti a bordo di fuoriserie si sono sfidati in evoluzioni improvvisate, trasformando la provinciale in un vero e proprio circuito illegale. Diversi residenti esasperati dalla situazione hanno allertato i carabinieri che hanno già identificato il promotore dell'iniziativa e molti partecipanti in attesa di valutare gli eventuali provvedimenti, sia per quanto riguarda il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociali, sia del codice della strada.

I militari potrebbero inoltre sequestrare diversi veicoli perché non a norma per circolare in strada. Alcuni abitanti del posto hanno anche presentato un esposto formale ai magistrati della Procura di Lecco.