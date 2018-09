Galbiate (Lecco), 30 settembre 2018 – La forza e la bellezza della natura in uno scatto. Tutto esaurito all'Auditorium comunale Cesare Golfari di Galbiate per la serata finale del concorso fotografico "La forza della natura" promosso dagli ambientalisti del Wwf di Lecco, in collaborazione con gli operatori del Parco regionale del Monte Barro e il supporto tecnico degli appassionati del Foto Club Lario. Sono state premiate undici opere, tre per ogni categoria del concorso più un premio per il miglior scatto “under 18” e un premio speciale Wwf Lecco per l'immagine che meglio ha saputo rappresentare l’importanza della biodiversità e della sua conservazione. Sono state selezionate immagini inviate da oltre 250 fotografi di 34 provincie suddivise in tre categorie: “Fauna selvatica d’Italia”, “Ambienti naturali d’Italia” e infine “La natura in provincia di Lecco”.



AMBIENTI NATURALI D'ITALIA – Gli scatti giudicati migliori, premiati dal presidente del Wwf di Lecco Lello Bonelli, sono “La via del cielo” di Luca Bentoglio di Zanica, “Autunno in bianco” di Erika Poltronieri di Ferrara e “Grotta delle Arenarie sul monte Fernera” di Luana Aimar di Varese.

FAUNA SELVATICA D’ITALIA – Nella categoria “Fauna Selvatica d'Italia”, sono state premiate dall'assessore alla Cultura di Galbiate Elisa Forti le opere “Martin pescatore” di Riccardo Trevisani di Torrevecchia Pia, “Cavalieri d’Italia, cure parentali” di Annalisa Mariani e “Gruccione” di Carlo Allievi di Cabiate.

LA NATURA DELLA PROVINCIA DI LECCO – Il presidente del Parco regionale del Monte Barro Federico Bonifacio ha premiato “Pulsatilla” di Samuele Parentella di Besana Brianza, “Martin pescatore” di Pierangelo Cassinari di Bellagio e “Attraversamento pericoloso” di Simone Giachello di Milano.

Il Premio Under 18 è andato all’opera “Guardando l’infinito” del sironese Davide Corti, mentre il premio speciale Wwf Lecco allo scatto “Nibbio con preda” di Tullio Riva, di Imbersago.



Durante la serata è stato proiettato anche ha potuto ildocufilm“L’Odissea dei lupi solitari”, vincitore del Premio Regione Lombardia all'ultima edizione del Sondrio Festival, una mostra internazionale dei documentari sui parchi, con il racconto delle storie di alcuni esemplari di lupi migratori europei.