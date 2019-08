Lecco, 24 agosto 2019 - Due furti in pochi giorni ai danni dei passeggeri che viaggiavano sui treni fra Lecco e la Valtellina. È stato rintracciato e arrestato il responsabile di alcuni colpi che avevano suscitato non poco allarme, lungo la tratta ferroviaria. Si tratta di un gambiano, irregolare sul territorio italiano, classe 1988. Fermato dalla polizia ferroviaria di Lecco, è stato arrestato e affidato al carcere di Pescarenico. È stato inoltre firmato dal questore il foglio di via per tre anni dal Comune di Lecco.

Il 21 agosto gli agenti di polizia ferroviaria di Lecco hanno effettuato un servizio di scorta ai viaggiatori sul treno 2571 (Colico – Lecco). Durante il viaggio hanno sorpreso un individuo in possesso di uno zaino che risultava essere stato rubato, immediatamente prima, ad un viaggiatore, durante la sosta del treno nella stazione di Morbegno. L’oggetto recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario, integro. Durante gli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso anche di un telefono cellulare che è risultato rubato il 17 agosto a una viaggiatrice che si trovava sul treno 2573 (Colico – Lecco). Il telefono è stato trattenuto dagli operatori in attesa di restituirlo alla donna, immediatamente informata del ritrovamento. L’uomo del frattempo è finito in manette ed il gip ne ha convalidato l’arresto disponendo la sua custodia nel carcere di Lecco.

Si tratta di un fenomeno allarmante quello dei furti ai pendolari lungo la linea Lecco-Sondrio dove in passato alcune bande provenienti da fuori provincia raggiungevano in treno alcune località del Lario, comme Abbadia Lariana, per commettere una serie di furti soprattutto ai danni dei bagnanti per poi riprendere il treno con la refurtiva e sparire.