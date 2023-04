Fumogeni alla manifestazione ambientalista, in due nei guai

Hanno ricevuto due decreti penali di condanna per aver acceso dei fumogeni nel corso di una manifestazione contro la Canturina Bis due membri del comitato, puniti un anno dopo i fatti. "Il 29 aprile dello scorso anno, come Coordinamento per una mobilità sostenibile – no Canturina Bis, abbiamo chiamato un presidio nel piazzale davanti al comune di Figino Serenza - spiegano i membri del comitato - L’obiettivo era quello di far sentire la nostra voce ai consiglieri comunali, che quella sera erano chiamati a votare una delibera per approvare il tracciato "Gronda", quello che vedrebbe la Canturina Bis attraversare la Valle della Serenza all’altezza della Caacina Moia. Ci ricordiamo di questo presidio come di una manifestazione pacifica". La condanna riguarda l’accensione di due fumogeni, punita dal Decreto Sicurezza 2 dell’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, con la reclusione da uno a quattro anni. "Possiamo ben vedere che l’attacco e la repressione nei confronti dei movimenti ecologisti si fa sempre maggiore e sproporzionata".