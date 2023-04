Frontale a Calcinato Non ce l’ha fatta l’automobilista soccorso

Ha resistito in fin di vita in ospedale due giorni, poi la notte tra mercoledì e giovedì è morto. Non ce l’ha fatta l’automobilista trentanovenne di origine pakistana che martedì scorso, in mattinata, era rimasto coinvolto in un terribile frontale con un tir a Calcinato, lungo la Provinciale 28. L’Opel Astra di Mohammed Atif, padre di tre figli, per motivi in corso di accertamento mentre viaggiava verso il centro abitato avrebbe invaso la corsia di marcia opposta - forse per un malore, oppure per una distrazione - finendo con lo schiantarsi contro un camion guidato da una 45enne bulgara in movimento verso Montichiari. Violentissimo l’impatto: l’auto è finita fuori strada, terminando la propria corsa in un campo a bordo strada. Apparso da subito in condizioni disperate, l’automobilista era stato accompagnato alla Poliambulanza.