Franciacorta, si vendemmia "Maturazione lenta ideale"

Da ieri è iniziato il lungo percorso che porterà le uve del territorio a diventare, tra qualche anno dopo l’opportuno riposo, le bollicine più ricercate d’Italia. A battezzare la vendemmia è stata l’azienda agricola Castello di Gussago della famiglia Gozio: associata a Confagricoltura. Anche in altre aree, come fa sapere il Consorzio per la tutela del Franciacorta, si sta già provvedendo a togliere dai tralci i preziosi grappoli. "Il tema – spiega Gianluigi Vimercati presidente di Confagricoltura Brescia – è il clima che ha graffiato quest’annata: dalla siccità al maltempo. L’andamento lento con giorni caldi e notti fresche sta portando a una maturazione lenta, ma ideale. Nello stesso vigneto i dati di maturazione sono differenti. Come sapete il disciplinare del Franciacorta è il più rigido al mondo, quindi lavoreremo al massimo delle capacità". L’azienda Catello, che produce una media di 100mila bottiglie di Franciacorta docg all’anno e 10mila di Curtefranca rosso, lo scorso anno ha avuto un calo nella produzione del 40%. "Quest’anno non è così – spiega l’enologo Sabrina Gozio, titolare dell’azienda con la cugina – quest’anno le cose stanno andando per il meglio. Grazie alla maturazione lenta ci aspettiamo, anche grazie ai venti delle vicine Valcamonica e Valtrompia, livelli di acidità altissimi, fondamentali per gli affinamenti". Milla Prandelli