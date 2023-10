Frana a Collio. Chiusa la strada delle “Tre Valli”

La pioggia torrenziale delle scorse ore ha provocato smottamenti. Una frana si è abbattuta su un tratto della Provinciale 345 Tre Valli, poco dopo la miniera Prealpina. Il materiale ha divelto le barriere protettive paramassi, non provocando per fortuna feriti. La strada è stata subito chiusa. La Protezione civile presidia le chiusure a valle e a monte. Oggi si procederà con l’intervento di messa in sicurezza. Il maltempo ha imposto anche la chiusura preventiva, dalle 14 di oggi, del Passo Crocedomini dal lato Valtrompia e lato Vallesabbia. Cinque giorni fa un piccolo smottamento aveva reso impraticabile anche la strada Malegno-Borno, in Valcamonica. L’intervento di ripristino era in corso ma l’abbondante acqua scesa ieri ha spinto il Broletto a posticiparne la riapertura.