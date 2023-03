Fra gli attrezzi da lavoro quattro chili di marijuana Finisce in carcere

I Carabinieri di Desenzano del Garda hanno assicurato alla giustizia un cinquantenne albanese sorpreso con quattro chili di marijuana nascosti in un furgone carico di attrezzi da lavoro. I militari hanno intercettato il mezzo in autostrada, in direzione Verona. Quando l’autista li ha visti ha aumentato l’andatura, insospettendoli. Immediatamente inseguito, è stato fermato al casello di Peschiera del Garda, dove è stato perquisito. Nascosto tra gli attrezzi c’era un borsone nero con all’interno quattro involucri di cellophane contenenti la droga, che è stata immediatamente porta sotto sequestro. L’uomo è stato portato in carcere a Montorio Veronese. L’arresto è poi stato convalidato