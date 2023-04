Foto di duce e Petacci vandalizzate da ignoti

Il nome di Giulino di Mezzegra insieme a Predappio è legato alla storia d’Italia e alla fine del fascismo e ottant’anni dopo il ricordo di quei giorni continua a dividere e provocare tensioni. La notte scorsa qualcuno ha danneggiato a colpi di punteruolo la piccola teca in vetro che custodisce la foto di Mussolini e Claretta Petacci, esposta sul muro di fianco all’ingresso di Villa Belmonte dove il 28 aprile del 1945 il fondatore del fascismo e la sua amante furono giustiziati. La scoperta è stata fatta ieri mattina, all’inizio si pensava che la vetrina fosse stata presa a sassate poi a poca distanza dal muro della villa è stato trovato il punteruolo. Nel corso del raid sono spariti anche i fiori che qualcuno il giorno prima aveva deposto. L’atto vandalico, sul quale stanno indagando i carabinieri anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza, non impedirà la messa di suffragio in programma domenica prossima, seguita dall’omaggio di fronte al cancello della villa da parte dei nostalgici e i militanti di estrema destra. Ro.Can.