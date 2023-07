Forte Vento a Cantù: 20 famiglie sfollate da palazzine inagibili

È stata dichiarata inagibile la palazzina di San Giacomo 20 su cui ieri mattina alle 7, come in tutto il Canturino, si è abbattuto un nubifragio con forte vento. La copertura del condominio, che si affaccia su via Manni, è stata devastata: grondaia, assi di legno e quasi tutta la struttura è stata sradicata dal vento e scagliata a terra, lasciando la palazzina in condizioni non abitabili. Tutto attorno, i segni della devastazione, con materiali e pezzi di copertura sparpagliati ovunque.

Dopo un sopralluogo dei tecnici del Comune e dei Vigili del fuoco, l’edificio è stato dichiarato inagibile, e tutte le venti famiglie che lo abitano sono state sfollate.

Quasi tutti i residenti, per fortuna senza grossi problemi, hanno trovato alloggio temporaneo presso parenti o conoscenti, per cinque di loro si sono attivati i Servizi sociali, che li hanno collocati in alberghi e b&b della zona, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Lo stesso è accaduto in una palazzina di via San Giuseppe: anche qui il tetto è stato strappato dalle folate di vento, e ha lasciato scoperchiato l’edificio.

Anche in questo caso è stata dichiarata l’inagibilità dello stabile abitato, per il venir meno delle condizioni di abitabilità, e sono state sfollate tre famiglie, che - secondo quanto è stato possibile apprendere - avrebbero tutte trovato alloggio da parenti in maniera autonoma. Insomma, un’altra emergenza abitativa dovuta all’ondata di maltempo.

Secondo le previsioni della Protezione Civile lombarda, l’allarme meteo oggi dovrebbe rientrare, e scendere nuovamente a livello giallo, dopo l’impennata arancione che ha caratterizzato le ultime ventiquattro ore, con venti forti misti a precipitazioni anche improvvise ben sopra le media.

Paola Pioppi