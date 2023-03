Fondi europei per trasformare la scuola 4.0 Le aule tradizionali diventano ambienti innovativi

Il piano scuola, previsto bell’ambito del Pnrr,è stato adottato con un decreto che fornisce le indicazioni sugli obiettivi e sarà finanziato con la misura "Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laborator". Su questo argomento, abbiamo intervistato il dirigente scolastico Benedetta Maria Fallica.

Quando arriveranno i fondi del Pnrr?

"Per ricevere i fondi è necessaria l’approvazione del progetto elaborato dalla scuola".

Quanti fondi riceverà il nostro istituto. e in che modo verranno distribuiti?

"Sono stati stanziati 149 mila euro che verranno utilizzati per innovare dal punto di vista tecnologico le aule di tutti i plessi, per garantire a docenti e alunni le medesime possibilità".

Che interventi sono previsti?

"Si è stabilito di fornire tutte le aule di una digital board munita di sistemi audio-video avanzati, di più tablet per favorire lavori in piccolo gruppo, di software utili per gli alunni in difficoltà per una piena inclusione".

Nel prendere queste decisioni è stata affiancata da qualcuno?

"Dietro ogni progetto c’è sempre una squadra, quindi il primo step è stato creare un gruppo di lavoro che lo ha elaborato".

I fondi vanno spesi tutti e in quali tempi?

"Il progetto prevede l’utilizzo di tutti i fondi erogati entro dicembre 2025".