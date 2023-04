Folle inseguimento Sperona gli agenti e finisce in una scarpata

Per evitare in una multa salata e probabilmente nel sequestro della sua auto un 21enne si è lanciato in una fuga alla Fast&Furious per le vie del centro di Cantù, tra rotatorie prese contromano, auto della Polizia locale speronate e un testa coda che l’ha fatto finire già una scarpata. Una serata di pura follia quella che ha visto protagonista un ragazzo originario del Marocco che per sfuggire a un posto di blocco nei pressi della rotatoria di via Montello a lanciato la sua Volkswagen Polo a folle velocità imboccando la rotatoria contromano. Nell’inseguimento il ragazzo ha tentato più volte di far uscire fuori strada gli agenti. La fuga si è però conclusa a Olgelasca di Brenna con l’uscita di strada del veicolo, finito in una scarpata. Il 22enne ha abbandonato l’auto ormai distrutta ed è fuggito a piedi, ma è stato identificato e denunciato.