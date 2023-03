Finisce in un dirupo mentre lavora Giardiniere ferito

Un giardiniere di 52 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri poco dopo le 10 in via Torno all’altezza del civico 81, dove stava lavorando. L’uomo è scivolato lungo un costone per circa sei metri, e non riusciva più a risalire. Per il suo recupero sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, con gli specialisti Saf. L’uomo, una volta raggiunto e adagiato su una barella, è stato riportato a livello della strada, e qui soccorso dal 118, che lo ha trasportato in ospedale al Sant’Anna. Le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, sono risultate non gravi. Sul posto è intervenuta la polizia per riscostruire le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, e valutare eventuali responsabilità.