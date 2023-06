Finalmente l’ostello per i giovani

Sebbene con un anno e mezzo di ritardo, apre i battenti il nuovo ostello comunale della gioventù. Il taglio del nastro inaugurale, con la consegna della chiave della camerata al primo ospite, è in programma a metà mese, il 15 giugno.

Gestiscono la struttura gli operatori di Ristogest: "La nostra attività di gestione – assicura Luca Locatelli, amministratore di Ristogest, che è una realtà made in Lecco -, con tutte le possibili sinergie con i soggetti del territorio, contribuirà ad aumentare la capacità ricettiva cittadina grazie a un immobile completamente rinnovato, innovativo, sostenibile e accogliente, dotato di tutti i comfort, di spazi per meeting e coworking".

"Offriamo nel nostro territorio una struttura competitiva in un momento in cui c’è grandissima richiesta di posti letto – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale di Lecco -. Ora iniziamo a vivere la quotidianità di una città ancora più accogliente, con l’ostello aperto e le prime recensioni dei viaggiatori: tra qualche settimana avremo modo di ringraziare gli amministratori e quanti nel corso di questi anni si sono resi protagonisti di un pezzettino di questa vicenda, a tratti molto travagliata, che tuttavia consegna ai lecchesi un luogo e un team di professionisti pronti a tenere alto il nome della nostra città ai tanti, speriamo tantissimi, ospiti che da qui in avanti la sceglieranno". L’ostello avrebbe dovuto aprire prima entro Pasqua 2022, poi la scorsa estate, ma il taglio del nastro inaugurale è stato romandanto per adeguare l’edificio alle più recenti normative sulla sicurezza. È costato 2 milioni 700mila euro ed è attrezzato per ospitare fino a 100 ospiti.

Daniele De Salvo