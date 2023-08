Ferie rovinate dai ladri a Menaggio: Salvate dai Carabinieri

Prima la disperazione per il furto di ciò che avevano portato con loro nella vacanza sul Lario. Poi lo stupore per il ritrovamento, da parte dei carabinieri di Menaggio, di tutta la refurtiva che gli era stata rubata: bagagli, borse, apparecchiature elettroniche, persino i loro documenti. E un inevitabile plauso, da parte di un poliziotto thailandese di 67 anni e della moglie, un giudice di 54 anni, che erano in vacanza a Tremezzina assieme ai tre figli. I loro bagagli erano spariti sabato pomeriggio, dall’auto presa a noleggio e parcheggiata lungo la via Regina. Si sono subiti rivolti ai carabinieri di Menaggio che, grazie alla presenza di alcune apparecchiature elettroniche presenti all’interno dei bagagli, sono riusciti subito a tracciare il viaggio di quella ricca refurtiva, di cui facevano parte abbigliamento e borse di marca, e molti accessori perfettamente rivendibili, come tablet e airpods.

I militari hanno quindi visto che quella merce, ha fatto una prima tappa a Como, nei pressi di un centro commerciale, dove le valigie sono state subito ritrovate, la sera stessa del furto, ma svuotate di tutto il loro contenuto. Ma si trattava solo di una parte dei bagagli rubati, da cui erano stati comunque asportati alcuni oggetti di valore. I carabinieri hanno comunque continuato a monitorare il viaggio segnalato dal gps dei tablet rubati alla famiglia, arrivando così a geolocalizzarli a Milano, in via Padova. È stato così chiesto alla Questura di Milano, di mandare una pattuglia in quella zona, per verificare se fosse stata parcheggiata un’auto che nei giorni scorsi era stata notata nei luoghi in cui erano avvenuti alcuni furti: l’auto c’era, ancora carica della refurtiva mancante. Non solo quelle apparecchiature elettroniche che hanno condotto i carabinieri fino al luogo esatto, ma anche altri oggetti personali di grande valore economico e tutti i documenti della famiglia. Anche questa parte della merce è stata quindi restituita, e l’auto sequestrata, una Volkswagen Sharan con targa tedesca a sua volta rubata.

Paola Pioppi