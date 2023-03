Fare sport costerà di più Tariffe alzate

Fare sport a Valmadrera costa di più. Le tariffe per utilizzare palestre e impianti comunali sono aumentati. Era dal 2012 che non venivano ritoccate. I prezzi sono stati ritoccati al rialzo per poter pagare le bollette di riscaldamento e illuminazione. Il 70% dei rincari non finisce inoltre nelle casse municipali, a causa di tasse e Iva.

"Siamo molto attenti allo sport e all’educazione dei giovani – spiega l’assessore allo Sport Marcello Butti (foto)-. L’adeguamento è però necessario in quanto queste nuove tariffe permettono di contenere in maniera proporzionata il disavanzo relativo appunto alla gestione ed al mantenimento di queste strutture. Nella tariffe sono compresi, oltre all’utilizzo della struttura e delle attrezzature, l’illuminazione, il riscaldamento nel periodo invernale, il consumo di acqua e la pulizia degli ambienti. Pur con questo adeguamento queste tariffe risultano tra le più economiche rispetto ai Comuni del Lecchese".

I rincari scattano a settembre, non subito. Per usare la palestra di Caserta, la tariffa oraria feriale passa da 5 a 7 euro, quella festiva da 6 a 8 per quanto riguarda le tariffe agevolate, mentre quelle ordinarie salgono da 9 a 14 euro all’ora durante i feriali e da 10 a 16 nei festivi. Alla palazzetto Leopardi le tariffe ordinarie salgono da 13 a 20 euro durante i feriali e da 15 a 22 nei festivi. Significa che una partitella costa 7 euro in più all’ora. L’affitto delle palestre per un’intera giornata sale a 150, a 90 mezza giornata. In caso di manifestazioni a pagamento inoltre, il 10% degli incassi spetta di diritto al Comune. D.D.S.