Famiglia di 9 persone vive abusivamente nella villa abbandonata

Una famiglia di 9 italiani, tra cui tre bambini, dopo essere stata sfrattata da casa a Usmate, si è nascosta in una villetta abbandonata a Osnago. I nove vivevano in taverna. Li hanno trovati ieri pomeriggio i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. A chiedere l’intervento di militari e poliziotti della Municipale sono stati proprietari della casa, che risiedono a Milano. Agli abusivi è stato intimato di raccogliere quanto prima di sgomberare la villetta occupata illegalmente. Nessuno si era accorto che i 9 da alcuni giorni si fossero rintanati lì, a Osnago, perché la zona è isolata e loro non avevano del resto chiesto aiuto a nessuno. Da Osnago hanno sollecitato gli assistenti sociali di Usmate per valutare la situazione e intervenire per fornire un posto adeguato alla famiglia di italiani. D.D.S.