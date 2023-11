Falso idraulico deruba pensionata

Un falso idraulico ha truffato e derubato una pensionata vedova di 89 anni. Le ha rubato soldi e oro. E’ successo a Nibionno, in località Gaggio. Il truffatore ha suonato all’anziana, qualificandosi come idraulico incaricato di verificare le tubature. Aveva una sorta di cartellino identificativo e pettorina. Così l’89enne lo ha lasciato entrare. Forse l’ha stordita con una bomboletta spray o l’ha convinta a consegnargli i gioielli col solito pretesto di evitare che venissero corrosi dalle sostanze che avrebbe dovuto usare per bonificare le condutture dell’acqua. Sta di fatto che l’ha persuasa ad aprire la cassaforte che poi ha svaligiato. Poi la donna ha chiesto aiuto alla Polizia locale.