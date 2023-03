False fatture da 500 milioni A processo

Affronteranno il processo in abbreviato Giuseppe Rossini e Silvia Fornari, i coniugi di Gussago che lo scorso autunno erano finiti in manette nell’ambito di un’operazione di carabinieri e finanza per una frode di proporzioni vertiginose. Mezzo miliardo di fatture false. Tasse evase per 93 milioni. Riciclaggio. La coppia, di mestiere rottamai, per il pm Claudia Passalacqua era al vertice un business illegale di famiglia in cui risultano coinvolti anche il figlio Emanuele e la zia materna Marta, finiti ai domiciliari. I parenti a loro volta saranno processati in abbreviato insieme ad altri quattro imputati. Due invece (imprenditori) vorrebbero patteggiare, mentre la posizione di un terzo è ancora in sospeso. Il caso aveva fatto scalpore perché gli investigatori avevano scovato nel giardino della coppia e nella mansarda del figlio 15 milioni e rotti in contanti. Per l’accusa fondi neri accumulati in anni di magheggi con società cartiere e triangolazioni estere, gestiti direttamente dai coniugi di Gussago ritenuti al vertice di un’associazione a delinquere. Il giudice, Christian Colombo, ha rinviato l’udienza al 15 marzo per permettere alla procura di depositare alcuni verbali così come sollecitato dalla difesa.