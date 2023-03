F1, Nikita Mazepin può tornare in pista: merito degli avvocati di Lecco

Mikita Mazepin in Formula 1

Lecco, 4 marzo 2023 – Il pilota russo Nikita Mazepin può tornare a correre in Formula 1. Se può rimettersi al volante di una F1 è grazie anche ad alcuni avvocati lecchesi, che hanno ottenuto dai giudici del Tribunale dell'Unione Europea l'annullamento delle sanzioni contro di lui. Dovrà però gareggiare sotto una bandiera neutra, non con i colori bianco, blu e rosso del vessillo della Federazione Russa. Per il pilota, che gareggiava con la scuderia statunitense Haas, l'annuncio che può tornare in pista, è stato il più bel regalo per i suoi 24 anni, compiuti l'altro ieri.

L'esclusione dalla Formula 1

Mazepin era stato escluso dal circus della Formula 1 perché figlio di Dmitry Mazepin, un oligarca russo colpito dalle sanzioni internazionali in seguito all'invasione dell'Ucraina. Era il papà di Nikita, patron della Urakali, azienda russa produttrice ed esportatrice di potassio, a sponsorizzare il team in cui correva il fglio. L'anno scorso Mazepin avrebbe dovuto correre ancora con Haas, con il compagno Mick Schumacher. Il 5 marzo 2022 i proprietari del suo team, hanno tuttavia ufficializzato la risoluzione del contratto e dell'ingaggio con effetto immediato, sia con il pilota russo, sia con lo sponsor in seguito alla guerra in Ucraina e all'entrata in vigore delle sanzioni internazionali contro gli oligarchi russi e i loro familiari.

I legali: “Riconosciuta la sua estraneità”

Sono stati gli avvocati di un team lecchese specialisti in diritto europeo dello studio Campa Avvocati a dare a Mazepin la speranza di un nuovo sedile in Formula 1: il titolare Massimo Campa e i colleghi Davide Rovetta, Vincenzo Villante e Marina Pirovano, insieme agli avvocati Massimo Moretto e Thierry Marembert e Aaron Bass dello studio francese Kiejman & Marembert. I legali si sono rivolti ai giudici del Tribunale dell'Unione Europea, che hanno depennato il pilota russo dalla black list. “Un provvedimento straordinario, che ricorda come il rispetto dei principi di diritto europei è tutelato dalla Corte anche sulla delicata questione delle sanzioni alla Russia e allo stesso tempo consente ad un giovane pilota di non vedere da subito interrotta la sua carriera, avendo ottenuto in sede cautelare il riconoscimento della sua estraneità alle ragioni che avevano invece motivato il suo inserimento nella lista dei soggetti sanzionati", commentano gli avvocati.

Nikita: “Non vedo l’ora di riprendere la mia carriera”

“Non vedo l'ora di riprendere la mia carriera nello sport che amo”, è stata la prima dichiarazione pronunciata dal pilota russo Nikita Mazepin quando gli è stata comunicata la decisione e quindi la possibilità di tornare a gareggiare in Formula 1. La nuova stagione di Formula 1 però intanto ieri in Bahrain è partita di nuovo senza di lui. Dopo essere rimasto a piedi, Nikita ha partecipato ad altre gare motoristiche: il rally Ladoga Trophy, il Silk Way Rally, un raid in Russia . Quest'anno con il proprio team, il 99 Racing, si è iscritto all'Asian Le Mans Series dove ha ottenuto due podi e due pole, chiudendo quarto in classifica, molto meglio di quanto abbia mai compiuto in F1.