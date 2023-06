Ex rappresentante commerciale accusato di omicidio, gli avvocati rinunciano all'incarico"

Venuto meno il rapporto di fiducia. Per questo gli avvocati Piero Pasini e Stefania Battistelli hanno rinunciato all’incarico di assistere Ivano Perico, 61 anni, di Mapello, l’ex rappresentante commerciale di un birrificio, in carcere dal 13 maggio con l’accusa di aver ucciso la cugina Stefania Rota, 62 anni, al culmine di una lite scoppiata per una questione catastale. La decisione dei difensori arriva dopo 14 incontri in carcere con il loro assistito, con cui lui aveva abbozzato tutti i passaggi che lo avevano portato al delitto avvenuto l’11 febbraio nell’abitazione della vittima, in via XI Febbraio, a pochi metri dalla palazzina dove abitava. Tra le due case, a dividerle, il capannone di proprietà della Rota. Ed è proprio per una questione di confini che erano iniziati i dissidi. Il 23 giugno l’interrogatorio in carcere con il pm Letizia Ruggeri. F.D.