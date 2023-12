Ex discarica, qualcosa si muove. Dopo quasi mezzo secolo si inizia a progettare la bonifica

Una terra dei fuochi sui monti del lago di Como. È l’ex discarica di Navegno, ad Abbadia Lariana, dove dagli anni ‘60 rifiuti di ogni genere inquinano e deturpano quello che altrimenti sarebbe un piccolo angolo di paradiso. La discarica ormai chiusa, ma mai bonificata, si trova infatti lungo una strada agro-silvo-pastorale che porta ai Campelli e da cui si imboccano diversi sentieri che, tra il resto, portano alle splendide e scenografiche Cascate del Cenghen.

Più trascorre il tempo, non solo più aumenta, purtroppo, la distesa di spazzatura, perché in molti che passano di lì si sentono autorizzati ad abbandonare l’immondizia, magari di ritorno da una gita nella zona, ma aumenta anche il rischio di ulteriori infiltrazioni nei corsi d’acqua e nelle falde acquifere. Da parecchio gli amministratori locali annunciano un intervento per ripulire e rinatularizzare l’intera area. Al momento alle promesse non sono seguiti provvedimenti concreti, ma il 2024 potrebbe essere l’anno buono.

Lo assicura il sindaco Roberto Azzoni dalle pagine dell’ultimo informatore comunale. "Amministrare non vuol dire solo “fare“ opere pubbliche, ma dedicarsi a tutte le sfaccettature della vita di un paese – scrive nel bollettino municipale –. Permettetemi dunque di sottolineare due interventi a cui tengo molto. Il primo, in corso di esecuzione, è la progettazione della bonifica della discarica in località Navegno, che in passato ospitava i rifiuti urbani del nostro paese".

La discarica di Navegno è rimasta aperta per due decenni, dagli anni Sessanta ai Settanta, per raccogliere rifiuti solidi urbani e inerti, in un’epoca in cui la sensibilità ecologica in molti posti era pressoché nulla.

Sanare quella terra dei fuochi non sarà rapido e non costerà nemmeno poco, perché ci vorranno milioni di euro per rimarginare una cicatrice ambientale che deturpa una delle zone più belle della Lombardia.