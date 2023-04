Ex dipendenti del Casinò A breve il 20% dei crediti

In attesa della loro liquidazione e di tutte le spettanze rimaste in sospeso da ormai cinque anni gli ex dipendenti del Casinò Campione d’Italia potrebbero presto vedersi riconoscere almeno una parte di ciò che è loro dovuto. L’amministratore delegato della casa da gioco, Stefano Silvestri, in questi giorni ha inviato agli ex-dipendenti che avevano firmato l’accordo conciliativo in sede protetta una lettera nella quale comunica che gli stessi riceveranno "con il prossimo riparto, che il Casinò prevede di eseguire non appena possibile, un importo pari al 20 percento" del credito degli stessi. Nella comunicazione si precisa che "il successivo riparto verrà effettuato in conformità agli accordi sottoscritti e compatibilmente con l’esecuzione del piano di concordato omologato e la relativa disciplina dei pagamenti". I destinatari sono invitati a comunicare le loro coordinate bancarie sulle quali sarà effettuato ogni pagamento, che sarà in euro. Il provvedimento riguarda oltre 200 ex-dipendenti.

R.C.