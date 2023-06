Evasione dai domiciliari, marocchino di 32 anni trasferito in carcere

Agli arresti domiciliari da fine marzo per reati di droga a Figino Serenza, Monsif El Aggad, marocchino di 32 anni, è stato trovato dai carabinieri di Seveso in un bar della zona, mentre beveva un aperitivo con un conoscente. Dopo aver accertato che poteva uscire di casa solo per recarsi al lavoro, è stato denunciato per evasione e rimandato ai domiciliari: lui ha tentato di dire che era bar per lavoro, ma non è stato ritenuto credibile. Nel frattempo il Magistrato di Sorveglianza di Varese, ricevuta comunicazione dell’allontanamento non autorizzato, ieri mattina ha disposto l’aggravamento della misura e il trasferimento in carcere, eseguito dai carabinieri di Cantù.