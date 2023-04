Evade dai domiciliari trovato con coca al rientro: quarantenne in manette

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno arrestato per evasione un 46enne del posto. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. Di notte i militari, durante il servizio di controllo delle persone sottoposte alle misure di limitazione della libertà personale, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo che non rispondeva al citofono. Ritenendo plausibile che si fosse allontanato arbitrariamente dal luogo degli arresti domiciliari, i carabinieri hanno atteso il suo ritorno, che è avvenuto da lì a poco. Sottoposto a perquisizione personale, è stato inoltre trovato in possesso di un grammo di cocaina. C.Bia.