Esino Lario, 20 luglio 2021 – E’ finito nella scarpata con l’auto un giovane di 28 anni. L’incidente si è verificato poco prima delle 18 sulla strada che porta al Cainallo dove i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con due squadre (una da Lecco e una da Bellano).

Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della vettura e ha fatto un volo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il 28enne finito contro un albero e lo hanno trasportato all’ospedale di Lecco in elisoccorso in codice giallo. Nell’impatto il giovane ha riportato un trauma al bacino.