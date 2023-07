Esino Lario, fidanzati in tenda travolti dal diluvio: salvati dai vigili del fuoco

Esino Lario (Lecco), 4 luglio 2023 – La romantica notte in tenda per due giovani fidanzatini si è trasformata in un incubo a occhi aperti. Li ha sorpresi il maltempo, che l’altra sera si è abbattuto anche sul Lecchese. A salvarli dalla bomba d'acqua ci hanno pensato i vigili del fuoco.

Ragazzo e ragazza di 25 anni del Milanese, dopo essere arrivati in treno alla stazione di Varenna e una corsa in bus, si sono incamminati verso Esino Lario, alla volta della chiesetta di San Pietro a Ortanella. Quando sono partiti splendeva il sole e anche quando si sono accampati c'era bel tempo: hanno così piantato la loro tenda in mezzo alla natura.

Nel corso della notte si è però rovesciato loro addosso il diluvio. Piuttosto che rischiare oltre, hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che hanno immediatamente mobilitato i vigili del fuoco.

I soccorritori li hanno raggiunti a bordo del loro fuori strada Defender e li hanno tratti in salvo. Li hanno anche aiutati a prenotare una stanza in un albergo a Bellano dove poi li hanno accompagnati per consentire di trascorrere il resto della notte all'asciutto e al sicuro.