Esino Lario, si perdono sotto il diluvio: 17enne e il suo cane Milo ritrovati sani e salvi

Esino Lario (Lecco), 22 ottobre 2023 – Bagnati fradici, infreddoliti, spaventati, ma sani e salvi. Il cane Milo e il suo padrone 17enne stanno bene. Si erano persi a monte di Esino Lario, sotto il diluvio. I soccorritori li hanno ritrovati nella zona di Mezzedo dopo un'oretta di ricerche.

L'allarme è scattato sabato sera: lo hanno lanciato i genitori di un ragazzo di 17 anni della zona, uscito nel pomeriggio per una passeggiata con il suo border collie Milo, che non era ancora tornato a casa e risultava irraggiungibile al telefonino.

Per trovare il 17enne e Milo si sono subito messi in marcia i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di Bellano, con gli specialisti delle squadre Saf addestrati per interventi in ambiente impervio speleo alpino fluviale. Hanno allestito inoltre un posto di comando avanzato mobile dotato di ponti radio, collegamenti telematici, computer e mappe per coordinare le operazioni di soccorso, a cui si sono uniti anche i tecnici del Soccorso alpino, i carabinieri e alcuni volontari.

Dopo una sessantina di minuti trascorsi a battere palmo a palmo il territorio, sotto la pioggia battente, l'adolescente e Milo sono stati ritrovati lungo il Sentiero del Viandante, sul confine con Lierna. I vigili del fuoco li hanno rifocillati e poi riportati a casa, all'asciutto e al sicuro, a bordo di un loro fuoristrada.