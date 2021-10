Lecco, 21 ottobre 2021 – In scarpe da tennis e con la borsa da piscina in cima alla montagna. L'escursionista da spiaggia è stato immortalato e ripreso in Grignetta, una delle montagne simbolo della Lombardia e anche tra le più impegnative della provincia di Lecco. Lo spericolato sprovveduto è stato ripreso mentre affronta in discesa il sentiero della Cresta Cermenati, una della più conosciute e frequentate della Grigna Meridionale. Indossa normalissimi jeans, una t-shirt, cappellino in testo e normalissime sneakers basse invece degli scarponi.

Stretta in mano tiene poi un borsone sportivo, di quelli da piscina o per andare in palestra. Il video è stato divulgato dai tecnici del Soccorso alpino della Valsassina, non certo per prendere in giro o esporre alla gogna l'escursionista imprudente di cui nemmeno si conosce l'identità, ma solo per dimostrare che ancora troppe persone affrontano la montagna senza preparazione tecnica né equipaggiamento adeguato, purtroppo spesso cacciandosi nei guai e obbligando i soccorritori a intervenire. L'appello è di frequentare la montagna con rispetto e prudenza, pianificando le gite, verificando le condizioni meteo, con attrezzatura e vestiario adeguato, dopo essersi bene informati sul percorso.