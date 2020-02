Galbiate (Lecco), 16 febbraio 2020 - Meglio evitare di salire in quota se si soffre di vertigini. Ad accorgersene a sue spese è stata un'escursionista colta da una crisi mentre era in vetta al Monte Barro, per fortuna con le c'erano una decina di amici che prima hanno cercato di tranquillizzarla e poi si sono decisi a chiamare i soccorsi, una volta constatato che non sarebbe mai discesa con le sue gambe.

Così verso le 11 in aiuto all'escursionista è partita una squadra di volontari della XIX delegazione lariana del Soccorso Alpino che dal Bione è salita in vetta al Barro e l'ha riaccompagnata a valle in sicurezza. "Ricordiamo quanto sia importante avere sempre con sé l’attrezzatura adeguata quando si va in montagna - ricordano i volontari del Soccorso Alpino - Siamo ancora in inverno e quindi l’equipaggiamento più adatto deve essere quello che corrisponde alla stagione in corso. Quando si programma un itinerario, è sempre buona regola programmare e valutare la possibilità di imprevisti o cambi di programma".