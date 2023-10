Escursionista disorientato. Chiama e viene salvato

Un escursionista di 23 anni si è perso a Morterone, di ritorno dal Resegone. Lo hanno ritrovato e recuperato sano e salvo i soccorritori del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Il ventitreenne ha perso l’orientamento nel tardo pomeriggio di domenica: è stato sorpreso prima dalle nuvole basse e poi dal buio, mentre stava scendendo verso valle. Piuttosto che rischiare, ha preferito chiedere aiuto. Per cercarlo si sono messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco della squadra Saf, specialisti in interventi speleo alpino fluviali. I soccorritori sono riusciti a localizzarlo e individuarlo nella zona di Fornasette e del Passo del Giuff, nei boschi di Morterone, il paese più piccolo d’Italia. Il giovane stava tutto sommato abbastanza bene. È stato accompagnato fino a valle e poi affidato ai volontari della Croce rossa che lo hanno trasferito in ospedale a Lecco per sincerarsi delle sue condizioni.