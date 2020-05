Lecco, 31 maggio 2020 - Escursione in montagna sfortunata per un settantaquattrenne che è caduto rovinosamente mentre affrontava la salita verso la sommità del San Martino. L'anziano ha riportato un trauma cranico-facciale e per soccorrerlo si è levato in volo l'elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia, in provincia di Como.

Prelevato dai soccorritori che si sono calati in quota utilizzando il verricello l'uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso. Confermata fin dalla mattinata una grande presenza di turisti ed escursionisti in quota, complice la bella giornata, il consiglio come sempre è di prestare attenzione e indossare scarpe e indumenti idonei.