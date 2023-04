Escursioni salate, per parcheggiare ai Resinelli ora si pagherà

La montagna costa di più ai Resinelli, per chi ci lavora e i turisti. Dall’1 maggio si paga per parcheggiare ai Piani dei Resinelli, punto di partenza e approdo di escursioni. Si paga tutto l’anno dalle 8 alle 20 nei festivi e prefestivi e tutti i giorni in estate e le vacanze di Natale nei periodi compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre e il 20 dicembre e il 6 gennaio. La tariffa è di 1 euro all’ora per un massimo di 5 euro. L’annuale costa 30 euro. "La nuova modalità permetterà di avere risorse per potenziare la manutenzione strade, raccolta rifiuti e pulizia, i collegamenti con la stazione di Lecco e la programmazione turistica", spiegano i sindaci di Abbadia, Mandello e Lecco Roberto Azzoni, Riccardo Fasoli, Mauro Gattinoni col presidente della Cm Lario Orientale Carlo Greppi. In molti storcono il naso. "Ogni cambiamento porta una fase di assestamento – replicano gli amministratori -. Non vogliamo alimentare polemiche ma continuare a lavorare insieme". D.D.S.