Esame patente B fallito, due esaminandi denunciati per aver cercato aiuto esterno

Esame per il conseguimento della patente B con auricolare e dispositivi per comunicare con l’esterno. Gli ultimi due esaminandi sorpresi a cercare di farsi aiutare, lunedì, grazie a una telecamera che inquadrava le domande, da qualcuno che stava all’esterno della Motorizzazione di via Tentorio.

Su richiesta del personale, che aveva notato la stranezza, la pattuglia della Squadra Volante ha denunciato un egiziano di 39 anni di Milano e un indiano di 34 anni residente in provincia di Brescia. Quest’ultimo ha subito ammesso di essere stato in contatto con una persona all’esterno, che gli suggeriva le risposte esatte. P.P.