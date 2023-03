Errore nel parto, ostetrica deve risarcire mezzo milione di euro

Il parto si complica, il feto entra in sofferenza e il bimbo nasce con danni cerebrali permanenti. Accadde all’ospedale Mellini di Chiari la notte tra il 19 e il 20 dicembre del 2015. Per quel caso di malasanità che gli sconvolse la vita i genitori denunciarono la ginecologa e l’ostetrica, ma poi, a fronte di una transazione economica, ritirararono la querela. Ora a distanza di sette anni la Corte dei conti ha imposto all’ostetrica di rifondere mezzo milione alla Asst Franciacorta, la quale li aveva indennizzati sborsando un milione 600mila euro. L’azienda si rivarrà per un terzo delle spese sostenute solo su di lei, ritenuta dai giudici contabili l’unica responsabile del dramma, mentre hanno scagionato la ginecologa. Sulla scorta di una perizia la Corte ha ricostruito così i fatti: dalle 21,21 il tracciato Ecg rivelava una frequenza cardiaca fetale di categoria I, a rischio. "Correttamente il medico decideva di praticare l’amnioinfusione per ridurre le decelerazioni varibaili ripetitive, riportando i parametri nella normalità - si legge nella sentenza -Con il ritorno a una situazione rassicurante, non era più necessaria la presenza costante del ginecologo, in quanto il monitoraggio del travaglio era compito dell’ostetrica...Dalle 22.23 il Ctg presentava nuovamente caratteristiche di categoria II, era dunque preciso dovere dell’ostetrica rilevare la mutata situazione". Cosa che non fece, errando in modo macroscopico nella lettura del tracciato", non annotando alcunché, né dando l’allarme. Il non essersi accorta del peggioramento nemmeno alle 23,45, quando inizò la fase esplusiva, costituiscono "omissioni gravemente colpose da cui derivò il danno". Al contrario a carico del medico non si ravvisa colpa grave. Per i consulenti del pm e della Asst è ragionevole credere che un cesareo praticato non oltre le 23 avrebbe fatto nascere il bimbo sano. Ma il medico non era stato informato.