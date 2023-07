Erba alta e incuria Il sindaco multa l’Aler

Multa e conto. Li ha presentati il sindaco di Merate Massimo Panzeri al presidente dell’Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio Fabio Danesi. Il primo cittadino di Merate aveva infatti imposto ai vertici dell’Azienda lombarda per l’edilizia regionale di tagliare l’erba e garantire il decoro del giardino delle case popolari di Sartirana, trasformato in una sorta di giungla. Erba alta e fronde tra l’altro impedivano la visuale agli automobilisti di passaggio sull’attigua strada e rischiavano di diventare tana di topi e parassiti. Nonostante l’ultimatum, nessuno da parte di Aler ha tuttavia obbedito all’ordine del borgomastro, il quale ha così chiesto ai suoi stradini comunali di provvedere, prima che la situazione peggiorasse ulteriormente, oltre che per rispetto di quanti lì abitano, che sono comunque cittadini meratesi a tutti gli effetti e meritano di abitare in un contesto decoroso. Il mancato rispetto dell’ordinanza sulla cura del verde privato prospicente spazi pubblici è tuttavia costata al dirigente interprovinciale dell’Aler una sanzione che varia da 100 a 500 euro. Alla multa si aggiungerà pure la fattura per i lavori.