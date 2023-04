Era affidato in prova ma aveva un chilo di hashish Arrestato cinquantottenne

Poliziotti della Questura di Sondrio hanno arrestato un 58enne per detenzione ai fini di spaccio di 1 chilo di hashish, diviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno. L’uomo, con diversi precedenti per reati di vario genere (detenzione e spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, rapina a mano armata, furto aggravato, ricettazione ed evasione), nonostante fosse sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, con obbligo di rientro serale in casa dalle 18 alle 6, svolgeva l’attività spaccio di stupefacenti nel territorio della bassa valle, in particolare nel Comune di Morbegno. Trovato in possesso anche di un bilancino. Al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Lecco.