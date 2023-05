Emergenza profughi nel Lecchese: servono 400 posti. Ma i sindaci non ci stanno

Lecco – I profughi sbarcati in provincia di Lecco sono poco meno di 600. Sono circa 200 in più dei posti disponibili per ospitarli. Nessuno viene lasciato in strada, in Prefettura da mesi stanno compiendo salti mortali per accogliere tutti in maniera adeguata e fronteggiare l’emergenza. Occorrono tuttavia urgentemente strutture dove collocarli e assisterli. Si stima servano complessivamente ulteriori 400 posti. Il prefetto Sergio Pomponio si è appellato più volte ai sindaci ma anche ai responsabili delle associazioni di volontariato di tutto il territorio per chiedere una mano.

"Continuano le iniziative per individuare strutture idonee all’accoglienza dei migranti che, in numero sempre crescente, arrivano sul territorio nazionale e vengono quindi assegnati alle singole province", hanno spiegato dall’Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi quando, prima di Pasqua, il prefetto ha convocato un’apposita riunione cui ha invitato i sindaci dei diversi ambiti per acquisire la disponibilità di appartamenti o strutture collettive, di piccole dimensioni e distribuite diffusamente sul territorio, allo scopo di evitare eccessive concentrazioni o situazioni di sovraffollamento. Successivamente sono state calendarizzate altre riunioni "alla ricerca di soluzioni che appaiono sempre più urgenti e ineludibili".

La situazione è talmente critica che si ipotizza l’impiego di container o moduli abitativi mobili prefabbricati. I precedenti appelli sono caduti nel vuoto e alcuni sindaci hanno anzi respinto al mittente l’invito. È stato comunque pubblicato un bando per allestire centri di accoglienza straordinaria. Il termine è scaduto formalmente il 30 aprile, sebbene fosse domenica. Se qualcuno questa volta si sia fatto avanti non si sa, dalla Prefettura non possono rivelare nulla in merito fino alla conclusione del procedimento. La circostanza che non possa essere comunicato niente per non interferire con l’iter burocratico induce però a ritenere che finalmente sia stata fornita almeno una disponibilità. Verosimilmente potrebbero occorrere un paio di settimana per conoscere il responso.