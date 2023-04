Emergenza alloggi Ci sono 260 case vuote ma non sono abitabili

di Daniele De Salvo

Una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, dove non si può entrarci dentro perché non c’è il pavimento, né si può andarci a letto perché manca il tetto... A Lecco e provincia le case pubbliche di via dei Matti numero 0 - come cantava Sergio Endrigo nel 1969 - che non possono essere assegnate sono più di 260. La maggior parte, 150, si trovano a Lecco.

Sono appartamenti o comunali o di Aler, l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale. Se sistemate aiuterebbero a risolvere almeno in parte l’emergenza abitativa che sta deflagrando anche nel Lecchese, dove, a causa di crisi economica, inflazione, caro bollette, disoccupazione, la casa è un lusso per molti.

Solo nel 2022 in provincia più di mille persone hanno chiesto un aiuto per pagare l’affitto, mentre altre 285 con relativi familiari risultano in graduatoria per trasferirsi in alloggi comunali e 300 dell’Aler. Nel capoluogo su 591 istanze di un appartamento pubblico è stato possibile accoglierne solo 58.

Si stima inoltre che per il prossimo triennio l’offerta abitativa pubblica sia appena di 27 alloggi: 80 di proprietà dei diversi Comuni e gli altri dell’Aler, comprese una decina destinati di servizi abitati sociali. "In questi ultimi anni abbiamo visto riaffacciarsi per tante famiglie il problema della casa", spiega e conferma Emanuele Manzoni, assessore del Comune di Lecco. Per contrastare l’emergenza i sindaci dell’Ambito territoriale di Lecco, guidati dalla prima cittadina di Costa Masnaga Sabina Panzeri, hanno varato e approvato il Piano triennale di offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. "È una strategia concreta per dare risposta a queste persone – prosegue Emanuele Manzoni -. La situazione emergenziale richiede una risposta di rete: Aler, terzo settore, piccoli proprietari, costruttori, sindacati degli inquilini e comuni. Dobbiamo riqualificare immobili pubblici e metterli a disposizione, agganciare le famiglie ai servizi del territorio, creare una filiera di risposte integrate che vada dall’abitare sociale fino al mercato di locazione privato. Il tempo di agire è ora, ognuno di noi deve essere pronto a fare la sua parte".