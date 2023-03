Ello, travolto da un albero che stava abbattendo: ferito taglialegna di 38 anni

I soccorritori a Ello (foto dei Vigili del fuoco di Lecco)

Ello (Lecco), 4 marzo 2023 – Un taglialegna di 38 anni è stato travolto da un albero che stava abbattendo. L'incidente è successo in un bosco di Ello. L'albero lo ha investito e colpito in piena faccia.

Per soccorrerlo in sicurezza i sanitari di Areu hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco, tra cui i soccorritori della squadra Saf specialisti nel soccorso speleo alpino fluviale.

I vigili del fuoco hanno allestito una sorta di sistema di carrucole a corda per spostare il 38enne senza rischi, poi lo hanno portato fino al punto in cui sono potuti atterrare i soccorritori dell'eliambulanza, con cui il taglialegna ferito è stato trasferito d'urgenza in ospedale.