Elena uccisa dal rogo "Il rischio all’ospedale non era ben valutato"

Che in questo processo le relazioni tecniche dei consulenti siano destinate ad assumere un ruolo importante per ricostruire l’accaduto è apparso chiaro sin dalle prime udienze. Ieri sono stai sentiti il perito nominato dalla procura, ingegnere Angelo Panzeri, e il consulente della difesa, ingegnere Antonio Cannelonga, un esperto nel settore della sicurezza antincendio. Il processo è quello per la morte di Elena Casetto, 19 anni, deceduta in seguito al violento incendio divampato nella stanza del reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXII, il 13 agosto del 2019. Rogo che la giovane innescò con un accendino. A processo (giudice Laura Garufi, pm Letizia Ruggeri) ci sono Alessandro Boccamino e Eugenio Galifuoco, allora addetti alla squadra antincendio e accusati di aver soccorso in ritardo.

Elena Casetto era stata ricoverata da poco proprio in seguito a un tentativo di suicidio. I due consulenti su un punto si sono trovati d’accordo, sul discorso sicurezza: il rischio non era ben valutato. C’era qualche discrepanza. A precisa domanda all’ingegnere Panzeri: la ragazza si poteva salvare? Risposta: non so. Dopo il rogo, tornando alla sicurezza, sono stati posizionati gli accendini a muro senza fiamma, ma accensione piezoelettrica. Oppure gli impianti sprinkler, che è un sistema automatico di estinzione a pioggia formato da un numero di erogatori o spruzzatori di acqua. Nel reparto di Psichiatria non erano stati messi per evitare casi di suicidio. Ma tornando all’incendio, perché divampasse erano necessari tre situazioni: la presenza dell’accendino che lo ha innescato, quindi una sorgente, la combustione, provocata dalla presenza delle lenzuola, federe (non ignifughe) e materasso ignifugo, e terzo la componente micidiale, l’ossigeno. Per il consulente della procura, dal momento in cui erano scoppiate le fiamme, per tre minuti la situazione era gestibile. Si poteva intervenire nella stanza anche con gli estintori purchè indossando la dovuta protezione. Ma i vigili del fuoco sono stati chiamati dopo 9 minuti, si è perso tempo. Dopo quei tre minuti la situazione non era più governabile (è stata fatta anche una simulazione) perché la stanza era sovraccarica di ossigeno, tant’è che poi i materiali ignifughi hanno partecipato alla propagazione. Ma resta da capire se all’ospedale era previsto un progetto riguardo un impianto per l’espansione dei fumi caldi. Prossima udienza il 14 settembre e forse verranno sentiti i due imputati. F.D.