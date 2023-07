E-bike e monopattini Trasporti più ecologici per cittadini e turisti

di Daniele De Salvo

Monopattini elettrici e e-bike per girare in città, sia per i turisti, sia per chi a Lecco ci vive, lavora, studia tutti i giorni. Si comincia con 10 bici a pedalata assistita e 65 monopattini, ma presto si arriverà fino a 150 velocipedi. Sono parcheggiati e sparsi, a disposizione di tutti, in 19 postazioni allestite sul lungolago, in centro, vicino alla stazione, nei diversi rioni, nei punti più importanti, da nord a sud, da est a ovest. Pure le stazioni aumenteranno.

È il progetto di micro sharing mobility. L’obiettivo dichiarato è permettere ai lecchesi e ai visitatori di Lecco di lasciare parcheggiate sotto casa o in garage le proprie auto. Per montare in sella alle e-bike, tra l’altro dotate di un capiente cestino portaspesa da 12 chili di carico affinché vengano utilizzate pure per lo shopping e le compere, oppure salire sui monopattini, occorre scaricare sul proprio smartphone un’apposita app attraverso cui pagare il servizio.

Ci sono diverse tariffe agevolate e calmierate, adatte a tutti: un abbonamento mensile riservato ai soli residenti da meno di 20 euro al mese per corse da mezz’ora intervallate da minimo 20 minuti di sosta; la tariffa standard di 25 cents al minuto; il giornaliero di 9,99 euro; il settimanale da 39,99 euro. Presto verrà lanciato pure un altro mensile illimitato da nemmeno 30 euro, proprio perché e-bike e monopattini non sono solo per turisti, anzi.

"L’attenzione all’ambiente è cresciuta – spiega l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi –. Molti cittadini, nel quotidiano, provano a ridurre il loro impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di biciclette, monopattini e vetture elettriche, così diminuisce la quantità di mezzi inquinanti e delle polveri sottili. Come Comune siamo consapevoli di questo bisogno e puntiamo ad agevolare sempre di più questa pratica di cura verso l’ambiente e la salute".

Il servizio è gestito dagli abruzzesi di Figorent, che assicurano che non succederà come a Milano, dove monopattini e bici vengono abbandonati e gettati ovunque. "Questo a Lecco non potrà accadere, perché con l’app di utilizzo i mezzi saranno monitorati", garantisce Stefano Supplizi, direttore generale di Figorent.