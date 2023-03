Due carabinieri spengono un rogo a centralina del gas

Due carabinieri-eroi spengono rogo lungo la strada vicino a una centralina del gas. La “gazzella“ della caserma di Novate Mezzola, con a bordo un appuntato e un carabiniere scelto di 40 e 30 anni, transitava a Nuova Olonio, in territorio di Dubino, quando ha visto le fiamme a lato della carreggiata, pericolosamente vicine a una centralina del gas. Senza perdere tempo hanno fermato l’auto di servizio e con l’estintore in dotazione hanno spento le fiamme. "Passavano e si sono subito adoperati per domare il rogo, dando nel contempo l’allarme ai Vigili del fuoco. Nell’intervento sono rimasti lievemente intossicati, visitati hanno rifiutato il ricovero per essere subito operativi", ha spiegato il comandante della Compagnia. M.Pu.