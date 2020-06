Un Comitato in memoria di Mario Tentori, l’ex sindaco di Barzago morto il 16 giugno 2018 all’età di 64 anni. A costituirlo e annunciarlo nel secondo anniversario della sua scomparsa sono i suoi familiari con gli amici. "Barzago che nel suo piccolo della provincia italiana è un’icona, per mio padre è stato l’ombelico del mondo, il luogo del cuore, la comunità a cui ha dedicato una vita intera – spiega la figlia Serena Tentori, presidente del neocostituito Comitato di cui fa parte anche la sorella Veronica, ex deputata del Pd –. Non si è mai stancato di tessere fili tra persone di diverse generazioni e diverse idee, disegnando la trama di quella che era la sua Barzago ideale: un paese a misura d’uomo, vivace, sereno, bello, rispettoso delle tradizioni e del verde che lo circonda, dove tutti possano sentirsi partecipi di una comunità che non nega e nasconde i problemi, ma che li affronta per risolverli". È stato primo cittadino dal 1995 al 2004 prima e e dal 2009 fino alla sua morte poi. "Se tutti noi facciamo la nostra parte, era il suo credo, la comunità può crescere e migliorare, essere sempre più serena e accogliente". D.D.S.

