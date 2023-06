Due albanesi condannati a 18 mesi per furti a Como: uno cade dal tetto

Condannati a un anno e mezzo per un furto tentato e due andati a segno, commessi il 3 gennaio scorso a Como, quando uno degli imputati era caduto dal tetto di una palazzina nel tentativo di sfuggire alla Polizia. Marku Granit, albanese di 28 anni e il connazionale Juljan Bushi, 30 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia, erano stati arrestati in flagranza di reato, ma uno dei due, Bushi, per scappare da un appartamento di via Torriani, si era arrampicato sul tetto di una palazzina di via Borsieri 26, cadendo nel cortile interno mentre era aggrappato alla grondaia. Un volo di una quindicina di metri dal quale era uscito malconcio ma vivo. Dopo le prime ore di ricovero, e la diagnosi Bushi aveva recuperato le forze fino a guarire.