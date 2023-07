Due 16enni di Edolo salvi dopo essere stati colpiti da un fulmine

Stanno bene, sono stati già dimessi e sono tornati a casa i due 16enni di Edolo che l’altro pomeriggio a Colico sono stati feriti da un fulmine caduto sulla pianta sotto cui si erano riparati da un improvviso temporale durante una gita al lago di Como. Uno è rimasto folgorato e ha riportato ustioni di secondo grado al torace; l’altro, di origine russa, è stato colpito in testa da un ramo crollato in seguito all’esplosione del lampo. Il primo è stato ricoverato in osservazione all’ospedale di Gravedona, il secondo all’Alessandro Manzoni di Lecco. Inizialmente si è temuto il peggio, invece sono stati molto fortunati.

I due stavano per incamminarsi verso il bus con cui sarebbero tornati a Edolo insieme agli altri educatori, genitori, ragazzini e bambini del centro estivo parrocchiale, per una comitiva di un centinaio di persone, quando sono stati sorpresi dal nubifragio: sono così corsi sotto quattro platani per ripararsi dalla pioggia, ma un albero è stato colpito da un fulmine. "Si sono tutti spaventati molto per il forte tuono e per l’esplosione del fulmine – racconta provando a sdrammatizzare il vicario parrocchiale di Edolo, don Umberto Tagliaferri – Per fortuna abbiamo sperimentato che ci si può salvare anche dai fulmini".

D.D.S.