Droga, territorio al setaccio. Due pusher in manette e smantellato un bivacco

Fermati dopo un inseguimento sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale due cittadini marocchini, di 25 e 27 anni, fermati venerdì sera a Canzo nel corso di un’operazione compiuta dagli agenti della Mobile di Como. L’auto con a bordo i due, poi risultata intestata a un prestanome, è stata notata nel corso di una serie di controlli nell’Erbese, gli agenti si sono insospettiti e li hanno seguiti, senza farsi notare, così hanno potuto osservare diverse cessioni di droga nel corso della serata. Una volta accertata l’attività illecita e acquisiti gli elementi di prova gli agenti hanno deciso di intervenire bloccando l’auto per procedere al fermo dei due, ma gli spacciatori intuendo di essere finiti in trappola sono scesi dall’utilitaria e hanno provato a scappare a piedi.

La loro fuga però non è durata a lungo, raggiunti e fermati i due sono stati perquisiti e così sono spuntate 10 dosi preconfezionate di cocaina, per un peso complessivo di oltre 15 grammi, un’altra dose di hashish del peso di mezzo grammo, 495 euro in contanti e quattro telefoni cellulari che venivano utilizzati dai clienti per contattarli. I due sono stati portati in questura e arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, grazie ai controlli è emerso che entrambi sono irregolari. Sempre in tema di contrasto allo spaccio, i carabinieri di Cermenate, con il supporto dei Cacciatori "Calabria" hanno smantellato un bivacco utilizzato dai pusher nei boschi di Bregnano, nella zona di Puginate. A controllare l’area c’era un 23enne extraCe trovato con coca e soldi, poi denunciato.