Lecco, 4 aprile 2021 – Cioccolato, non dell'uovo di Pasqua da mangiare, ma da fumare. Gli agenti della Volante di Lecco hanno fermato e denunciato due spacciatori con quasi un etto di hashish, o cioccolato appunto come viene anche chiamato in gergo. Gli spacciatori pasquali sono due cittadini della Sierra Leone di 24 e 28 anni. I poliziotti del commissario capo Tommaso Perlini li hanno adocchiati in una stradina appartata vicino ad un centro commerciale di Lecci durante un giro di pattuglia per verificare il rispetto del lockdown da coronavirus.

I due stranieri quando hanno notato i poliziotti sono subito scappati, senza però andare troppo lontano, perché dopo un breve inseguimento a piedi sono stati raggiunti e bloccati proprio mentre stavano cercando di sbarazzarsi di due panetti di hashish. La droga è stata recuperata e sequestrata mentre i due, che sono regolarmente residenti in Italia, sono stati accompagnati in questura per il fotosegnalamento e per prendere le impronte digitali: dai controlli non sono emerse pendenze, per questo se la sono cavata con una denuncia e sono stati lasciati a piede libero.

A ordinare controlli più serrati durante le feste è stato il prefetto di Lecco Castrese De Rosa, che ha chiesto agli operatori delle forze dell'ordine, coordinati dal questore Alfredo D'Agostino, di monitorare sia le zone dove potrebbero crearsi assembramenti, sia le aree più a rischio per quanto riguarda la criminalità, come le piazze dello spaccio.